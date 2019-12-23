الضربات الإسرائيلية على سورية قتلت ثلاثة مسلحين أجانب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 12:56 مساء
مدرعة إسرائيلية في الجولان المحتلة عند الحدود مع سورية، (أرشيفية: فرانس برس).

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت سورية مساء أمس الأحد، أدت إلى مقتل ثلاثة مسلحين أجانب مؤيدين للنظام في جنوب العاصمة السورية.

وأوضح المرصد أن «الضربات الليلية استهدفت مواقع للنظام السوري وأخرى إيرانية في جنوب دمشق»، مضيفًا أن «الضربات أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية، ويرجح أنهم من الجنسية الإيرانية»، موضحًا أنهم سقطوا عندما أصاب أحد الصواريخ المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة «فرانس برس» إن «الأشخاص الثلاثة من القوات الموالية للنظام».

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية، ليل الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ«صواريخ معادية»، مصدرها إسرائيل، مشيرة إلى أن أحد «الأهداف المعادية» سقط في ريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن «وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً (21.00 ت غ) لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة، وأن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق».

وذكر المصدر بعيد ذلك أن «صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي، فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقل قبل أن يصل إلى هدفه».

ومنذ اندلع النزاع المسلح في سورية في 2011 شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصًا أهدافًا إيرانية وميليشيات موالية لطهران، حليف نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

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