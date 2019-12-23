وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 11:48 صباحا

أعلنت الرئاسة الجزائرية  وفاة نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 80 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان الرئاسة، اليوم الإثنين إن صالح توفى «إثر أزمة قلبية ألمت به في بيته».

ولد الفريق أحمد قايد صالح في 13 يناير 1940 بولاية باتنة، التحق وهو في السابعة عشر من عمره بالحركة الوطنية، وشارك منذ الأول من أغسطس العام 1957 في المواجهة ضد الاحتلال الفرنسي، كما تدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة بالفيالق 21 و 29 و 39 على التوالي في جيش التحرير الوطني. 

تدرك الراحل من قائد لكتيبة مدفعية، إلى قائدا للواء، ثم قائدا للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي الناحية العسكرية الثالثة، وقائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط، وقائدا للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف، ونائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، وقائدا للناحية العسكرية الثالثة، وقائدا للناحية العسكرية الثانية.

وترقى إلى رتبة لواء في 5 يوليو العام 1993، وفي العام 1994 عيين قائدا للقوات البرية، ثم رئيسا لأركان الجيش الجزائري في العام 2004، وبعدها حصل على رتبة فريق، ومنذ 11 سبتمبر العام 2013، تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني، إضافة إلى رئاسة لأركان الجيش.

وكان آخر ظهور لرئيس الأركان في حفل تنصيب الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون، يوم الخميس الماضي، حيث منحه تبون وسام الاستحقاق.

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