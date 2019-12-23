قضية خاشقجي: الحكم بإعدام خمسة وبراءة عشرة بينهم العسيري والقحطاني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 11:43 صباحا

أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الاثنين، «صدور أحكام بالقتل قصاصًا على 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي»، بحسب قناة «العربية».

كما تمت تبرئة المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، والإفراج عن 10 أشخاص «لعدم كفاية الأدلة»، والسماح لوسائل الإعلام بحضور المحاكمات.

وأوضح الناطق باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحفي، اليوم أنه «تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية»، مشيرًا إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، منوهًا بأن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.

كما جاء في حديث النيابة أن «التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة»، مشيرة إلى أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفًا، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عامًا.

وردت المحكمة طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاقهم لعدم كفاية الأدلة، ومن بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، وفق «العربية».

وشددت النيابة على أن «تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قاطعة وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا». 

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