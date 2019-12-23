إردوغان: لن نواجه موجة جديدة من اللاجئين السوريين وحدنا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 08:03 صباحا
إردوغان خلال مؤتمر صحفي في بودابست، 7 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأوروبيين من أن بلاده لن تواجه وحدها تدفق موجة جديدة من اللاجئين السوريين، الذين يفرون من بلدهم مع اشتداد القتال في إدلب، المحافظة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، التي يحاول نظام الرئيس بشار الأسد استعادتها.

ومنذ 16 ديسمبر الجاري، فرَّ عشرات آلاف السوريين باتجاه الحدود التركية هربًا من تزايد الغارات الجوية التي تشنها القوات الحكومية السورية وحليفتها الروسية على منطقة معرة النعمان (شمال غرب)، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال إردوغان خلال حفل في إسطنبول: «إن تركيا لا يمكنها أن ترحب بموجة جديدة من اللاجئين من سورية»، مشيرًا إلى أن أكثر من 80 ألف سوري، من أصل ثلاثة ملايين تكتظ بهم محافظة إدلب، فروا باتجاه مناطق تقع قرب الحدود التركية.

اقرأ أيضًا: إردوغان: غياب مساعدات دعم اللاجئين دفع تركيا للتدخل في سورية

ونبه إلى أنه في حال زاد عدد هؤلاء المهجرين فإن «تركيا لن تتحمل هذا العبء وحدها»، محذرًا من أن «الآثار السلبية لهذا الضغط الذي نمر به ستشعر بها جميع الدول الأوروبية، بدءًا من اليونان».

وبموازاة تهديده للأوروبيين بفتح حدود بلاده أمام اللاجئين السوريين للتدفق على القارة العجوز كما حصل في العام 2015، حين اضطرت أوروبا لفتح أبوابها أمام مليون لاجئ، قال إردوغان إن وفدًا تركيًّا سيتوجه إلى موسكو الإثنين لإجراء محادثات في محاولة لوقف الغارات على محافظة إدلب.

وكان الرئيس التركي حذر من أن بلاده قد تفسح المجال لملايين اللاجئين السوريين للسفر إلى أوروبا، في حال لم يبذل المجتمع الدولي مزيدًا من الجهود لإعانتهم. وتقول حكومة إردوغان إن تركيا تستضيف حاليًا نحو خمسة ملايين لاجئ، بينهم نحو 3.7 مليون سوري فروا من الحرب التي تمزق بلدهم منذ العام 2011.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محافظة البحر الأحمر المصرية تستغني عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة
عربى
الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
هل بإمكان تركيا إرسال جنود أو «مقاتلات» إلى ليبيا؟
ليبيا
«دبلوماسية الهاتف» تضع الأزمة الليبية على الطريق إلى «برلين»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المطرب محمد السيد بومدين
ثقافة وفن
حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
بعد التوقيع لـ«ليفربول».. مينامينو يعلن التحدي: سأنافس صلاح وماني
رياضة عالمية
في العدد 213 من جريدة «الوسط»: 9 أشهر على حرب العاصمة.. و«تحالفات الغاز» شرق ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحصى في الكلى.. أسباب وعلاج