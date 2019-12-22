وزير الري السوداني: «تقدم» في مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث

قال وزير الري السوداني ياسر عباس محمد إثر اجتماع مصري سوداني إثيوبي في الخرطوم السبت والأحد، أنه تم تسجيل «تقدم» في المفاوضات حول ملف سد النهضة الاثيوبي الذي يثير توترا بين هذه الدول، لكن دون التوصل إلى اتفاق.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم يومي 2 و3 يناير 2020 في أديس ابابا. وأوضح الوزير «قدمت الدول الثلاث عرضا فنيا لعمليات التشغيل وقد حدث بعض التقدم والتقارب في المواقف ولكن مازالت هناك بعض الاختلافات» بشأن ملء الخزان واستخدام السد، وفق «فرانس برس».

وعبر عن الامل في انهاء هذه الخلافات في الاجتماع القادم. وعلاوة على وزراء الري في الدول الثلاث حضر الاجتماع مراقبون من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. وكانت الدول الثلاث اتفقت في اجتماع بواشنطن في نوفمبر الماضي، على التوصل الى اتفاق قبل 15 يناير 2020.

وتخشى مصر من ان يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته اثيوبيا في 2012 إلى خفض منسوب نهر النيل في حال تمت عملية الملء بسرعة مفرطة. ويوفر النيل 97% من حاجات مصر من المياه ويعيش على ضفافه 95% من سكان مصر البالغ تعدادهم اكثر من مئة مليون بحسب الأمم المتحدة.

وتوقفت المباحثات بين مصر واثيوبيا والسودان التي يعبرها النيل منذ تسعة أشهر. وأعلنت اثيوبيا ان السد الضخم الذي تبلغ كلفته اربعة مليارات دولار، سيبدأ انتاج الكهرباء بحلول نهاية 2020 وسيكون في كامل طاقته العملانية في العام 2022.

ومن المقرر أن يصبح سد النهضة أكبر محطة كهرومائية في افريقيا مع انتاج ستة آلاف ميغاوات. وتؤكد مصر أن «حقها التاريخي» في نهر النيل مضمون بموجب سلسلة من المعاهدات.