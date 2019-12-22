إخلاء مبنى الخارجية المصرية بعد اندلاع حريق محدود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 05:04 مساء

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن اندلاع حريق محدود في مبنى الوزارة بالعاصمة القاهرة، وأنه تم إخلاء المبنى من العاملين فيه

وبحسب بيان صحفي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صرح المستشار أحمد حافظ، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن أجهزة إنذار الحريق في مبنى الوزارة قد انطلقت اليوم نتيجة اندلاع حريق محدود بأحد طوابق المبنى، وهو ما أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة، وتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى.

وأضاف حافظ أن «عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم لم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأنه تم انتظام العمل بالوزارة فور التأكُد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني. وأكد أنه جار التحقق من الأسباب وراء نشوب هذا الحريق».

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