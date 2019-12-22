تعديل وزاري في مصر.. وحقيبة «الإعلام» تعود من جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 03:57 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (أرشيفية: الإنترنت).

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل وزاري تضمن تعديلًا في الحقائب الوزارية وتعيين خمسة وزراء جدد، بالإضافة إلى عودة وزارة الإعلام التي ألغيت قبل خمس سنوات، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية.

ونشرت جريدة «الأهرام» المصرية عبر موقعها الإلكتروني، تفاصيل التعديل الوزاري، مشيرة إلى أنه شمل تولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مهام وزارة الاستثمار وشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.

اقرأ أيضًا: وزيرا خارجية مصر والمغرب يؤكدان أهمية «العمل العربي» لاستقرار ليبيا   

ووفق الجريدة المصرية، فقد شمل التعديل كلًّا من: حقيبة «السياحة والآثار» لخالد العناني، و«العدل» لعمر مروان، و«التخطيط والتنمية الاقتصادية» لهالة السعيد، و«التعاون الدولي» لرانيا المشاط، و«الدولة للإعلام» لأسامة هيكل، و«الطيران المدني» للطيار محمد منار، و«التضامن» لنيفين القباج، و«الزراعة» للسيد القصير، و«التجارة والصناعة» لنيفين جامع، و«المجالس النيبابية» لعلاء فؤاد.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب على التعديل، وفق التلفزيون الرسمي.

تفاصيل التعديل الوزاري
تولى مهام وزارة الإعلام (المستحدثة) أسامة هيكل، الذي شغل هذا المنصب في العام 2011، أما وزارة الطيران المدني فتولاها محمد منار خلفًا ليونس المصري، ووزارة التجارة والصناعة تولتها نيفين جامع خلفًا لعمرو نصار، فيما شغل السيد القصير مهام حقيبة الزراعة بدلًا عن عز الدين عمرو.  

أما وزارة شؤون مجلس النواب فتولى مهامها علاء فؤاد خلفًا لعمر مروان الذي تولى وزارة العدل خلفًا لحسام عبد الرحيم. وكذلك جرى فصل وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الجديد بعدما كانتا حقيبة وزارية واحدة تتولاها سحر نصر.

وبموجب التعديل، فقد تولت وزارة التعاون الدولي رانيا المشاط التي وزيرة للسياحة السابقة، وأُسندت مهام وزارتها القديمة إلى خالد عناني وزير الآثار الحالي بعد دمج الوزارتين.

أما وزارة التضامن الاجتماعي، التي كانت تتولّها غادة والي، فتم إسناد مهامها إلى نيفين القباج، بعد اختيار والي لمنصب بالأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
هل بإمكان تركيا إرسال جنود أو «مقاتلات» إلى ليبيا؟
ليبيا
«دبلوماسية الهاتف» تضع الأزمة الليبية على الطريق إلى «برلين»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المطرب محمد السيد بومدين
ثقافة وفن
حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
بعد التوقيع لـ«ليفربول».. مينامينو يعلن التحدي: سأنافس صلاح وماني
رياضة عالمية
في العدد 213 من جريدة «الوسط»: 9 أشهر على حرب العاصمة.. و«تحالفات الغاز» شرق ...
ليبيا
«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحصى في الكلى.. أسباب وعلاج