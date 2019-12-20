واشنطن تسحب السودان من لائحتها «السوداء» حول حرية المعتقد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 07:30 مساء
توقيع اتفاق الفترة الانتقالية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.أغسطس 2019 (أرشيفية: الإنترنت)

سحبت الولايات المتحدة السودان من لائحتها السوداء للدول التي «تثير قلقا خاصا» على صعيد حرية المعتقد، وذلك بفضل التقدّم الجاري منذ سقوط الرئيس عمر البشير، وفق ما أعلن الجمعة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وهذه اللائحة مختلفة عن لائحة الدول الراعية للإرهاب التي ترغب الحكومة السودانية الحالية في أن يتم سحب السودان منها لإحياء الاستثمارات والاقتصاد، حيث جرى سحب السودان من اللائحة بـ«فضل الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يديرها مدنيون للتصدي للانتهاكات الصارخة، المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد التي وقعت في ظل النظام السابق»، وفق بومبيو.

وبهذا الإعلان، انتقلت الخرطوم إلى لائحة وسطى خاصة بالدول الموضوعة «قيد المتابعة» على هذا الصعيد، بانتظار معرفة مصير التقدّم المسجل، ولم تتغير بقية اللائحة لهذا العام، إذ لا تزال تشمل السعودية وبورما والصين وكوريا الشمالية وإريتريا وإيران وباكستان وطاجيكستان وتركمنستان، ومن بين الدول «قيد المتابعة» روسيا وأوزبكستان وكوبا ونيجيريا ونيكاراغوا.

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