غارات إسرائيلية على مواقع لحركة «حماس» في غزة

فلسطينية أمام منزلها القريب من مناطق تعرضت لغارات إسرائيلية، 19 ديسمبر 2019 (فرانس برس).

استهدفت غارات جوية إسرائيلية مواقع لحركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني في وقت متأخر من مساء الخميس، للمرة الثانية في غضون 24 ساعة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بنية تحتية وهدفا بحريا لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، إضافة إلى مجمع عسكري في شمال القطاع.



وأكد مصدر أمني فلسطيني في غزة تعرض ثلاثة مواقع لحماس لضربات جوية، مما تسبب بأضرار؛ لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات من كلا الجانبين، حسب «فرانس برس».



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس أيضا أنه شن ضربة في وقت مبكر صباحا، مستهدفا ما قال إنه مصنع للأسلحة في قطاع غزة، زاعما أن الضربة رد على إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل.



وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية في منطقة الصيد البحري قبالة غزة.