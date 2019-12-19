رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب للمتظاهرين: «انتفاضتكم تمثلني»

صورة بتاريخ 3 أكتوبر 2012 لوزير التربية آنذاك حسن دياب خلال مؤتمر في بيروت (أ ف ب)

قال رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في أول تعليق بعد تسميته لتشكيل الحكومة المقبلة إنه «مستقل»، بعد تسميته بشكل رئيسي من نواب حزب الله وحلفائه، مؤكداً للمتظاهرين في الشوارع منذ شهرين أن «انتفاضتهم» تمثّله.

ووفق «فرانس برس»، توجّه دياب، وهو أستاذ جامعي ووزير سابق، في كلمة ألقاها بعد لقائه رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري في القصر الرئاسي، للبنانيين بالقول «إنني ومن موقعي كمستقل أتوجه إليكم بصدق وشفافية، أنتم الذي عبرتم عن وطنكم ووجعكم، لأؤكد أن انتفاضتكم أعادت تصويب الحياة السياسية».

وأضاف: «أشعر أن انتفاضتكم تمثلني كما تمثل كل الذين يرغبون بقيام دولة حقيقية في لبنان».