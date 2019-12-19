الرئيس اللبناني يستدعي حسان دياب المدعوم من حزب الله لتكليفه تشكيل الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 06:28 مساء

استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الخميس، بعد انتهاء الاستشارات، الوزير السابق والأستاذ الجامعي حسان دياب، لتكليفه تشكيل حكومة بعدما حصد تأييد نواب حزب الله وحلفائه، بعد أكثر من شهر ونصف على استقالة الحكومة السابقة على وقع غضب الشارع.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان «بعد أن أجرى فخامة رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة، وبعد أن تشاور مع دولة رئيس مجلس النواب وأطلعه على نتائجها رسمياً، استدعى فخامة الرئيس (...) معالي الأستاذ حسن دياب لتكليفه تشكيل الحكومة»، وفق «فرانس برس».
 

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