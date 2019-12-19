جيش الاحتلال يشن غارة جوية جديدة على قطاع غزة

الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على غزة، 13 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه شن ضربة على قطاع غزة في وقت مبكر صباحا، مستهدفا ما قال إنه مصنع للأسلحة في القطاع الذي تديره حركة حماس، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي: «ليلا، تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية. وردا على ذلك... ضربت طائرات مقاتلة منشأة لحماس لتصنيع الأسلحة في شمال قطاع غزة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم ترد معلومات فورية عن إصابات ناجمة عن إطلاق الصاروخ أو الضربة الجوية التي أعقبته.

في وقت لاحق، الخميس، أعلنت السلطات الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية في منطقة الصيد البحري قبالة غزة.

وقالت الهيئة الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية، إنه ردا على إطلاق الصاروخ الأخير جرى تقليص منطقة الصيد البحري في غزة إلى 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر.

وتقوم إسرائيل باستمرار بتعديل منطقة الصيد البحري وفقا لمستوى التوتر حول غزة، وتسمح أحيانا للمراكب بالصيد حتى مسافة 15 ميلا بحريا، وأحيانا أخرى تقلصها إلى ستة أميال أو تحظر الصيد فيها كليا. وتسيطر الحركة الإسلامية على القطاع منذ 2007.

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والثلاثاء، شنت طائرة إسرائيلية ضربة ضد ما قال الجيش إنه مسلح فلسطيني كان يقترب من السياج الحدودي الإسرائيلي مع غزة. ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن مقتله، إذ لم يتم سحب أي جثة من المنطقة المحاذية للحدود والمحظور الدخول إليها.

والشهر الماضي، اغتالت القوات الإسرائيلية قياديا بارزا في حركة الجهاد الإسلامي في القطاع مما أدى إلى أعمال عنف استمرت يومين أسفرت عن مقتل 36 فلسطينيا. وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي 450 صاروخا باتجاه إسرائيل، تم اعتراض العديد منها بواسطة نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي.