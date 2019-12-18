الحريري يعلن عدم ترشحه لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة عبر «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 06:08 مساء

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أنه لن يكون مرشحًا لتشكيل الحكومة المقبلة وسيتوجه غدًا الخميس للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس.

وأضاف الحريري في تغريدة عبر «تويتر»: «إنني متوجه غدًا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت»، مشيرًا «وقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية».

وأضاف الحريري: «ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحًا لتشكيل الحكومة المقبلة».

وتابع: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يومًا تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدًا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا».

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