واشنطن تدعو بغداد إلى «اتخاذ إجراءات» لوقف الهجمات على مصالحها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 07:44 مساء
وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر يلقي خطابا في مراسم إحياء ذكرى معركة الأردين في بلجيكا، ديسمبر 2019. (أ ف ب)

دعت الولايات المتحدة، الإثنين، الحكومة العراقية إلى «اتخاذ إجراءات» لوقف الهجمات على مصالح أميركية في العراق تنسبها واشنطن إلى إيران، التي تتمتع بنفوذ متزايد في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها.

وصرح وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، بأنه عبر لرئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي عن «قلقه مما يبدو هجمات على قواعد في العراق يمكن أن توجد فيها قوات أو معدات أميركية»، وفق «فرانس برس».

وكان مكتب عبدالمهدي أعلن، الإثنين، في بيان أن إسبر عبر في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء المستقيل عن «قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف وضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك». وقال البيان إن عبدالمهدي أعرب عن «قلقه أيضا لهذه التطورات وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إن تطور سيهدد جميع الأطراف».

واعتبر عبدالمهدي أن «أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعا على التصعيد والفوضى»، منبها إلى أن «اتخاذ قرارات من جانب واحد سيكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق». وأوضح مسؤول عراقي كبير، طالبا عدم كشف هويته، أن عبدالمهدي يخشى أن ترد الولايات المتحدة على تلك الهجمات «مما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية».

وصرح إسبر لصحفيين في الطائرة التي أقلته إلى واشنطن عائدا من بلجيكا، بأنه قال لعبدالمهدي إن الولايات المتحدة «تملك حق الدفاع عن نفسها وإننا نطلب من شركائنا العراقيين اتخاذ إجراءات وقائية لتهدئة اللعبة، لأن كل هذا لا يفيد أحدا».

ومنذ 28 أكتوبر، وقعت عشر هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن تتهم غالبا الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

لكن إسبر اعترف بأنه من الصعب إثبات تورط طهران في هذه الهجمات. وقال: «أشتبه بوقوف إيران وراء هذه الهجمات، كما أنهم (الإيرانيون) وراء الكثير من التصرفات المضرة بكل المنطقة». وأضاف: «لكن من الصعب إثبات ذلك». وكان مصدر أميركي أكد أخيرا أن الفصائل الموالية لإيران في العراق باتت تشكل تهديدا أكبر على الجنود الأميركيين من تنظيم «داعش».

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