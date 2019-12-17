إردوغان: غياب مساعدات دعم اللاجئين دفع تركيا للتدخل في سورية

قال الرئيس التركي رجب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إن غياب المساعدات الدولية لتركيا لدعم ملايين اللاجئين المقيمين على أراضيها دفع أنقرة لتنفيذ عمليتها العسكرية في شمال شرق سورية.

وأضاف إردوغان، خلال «المنتدى العالمي للاجئين» في جنيف، «عندما لم نحصل على الدعم الذي كنا نحتاجه من المجتمع الدولي، اضطررنا لتولي زمام أمورنا بأنفسنا»، في إشارة إلى قرار أنقرة التدخل في سورية لإقامة ما تطلق عليها «منطقة آمنة»؛ تهدف لإعادة عدد من اللاجئين السوريين المقيمين لديها والذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين، حسب وكالة «فرانس برس».