الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إلقاء القبض على أحد «أخطر» العناصر الإجرامية المطلوبة عالميا والمُدرجة على قوائم «الإنتربول»، ومنسوب له عدة اتهامات، دعت السلطات الهولندية إلى وصفه بـ«المجرم الأخطر».

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، حسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن المتهم يُدعى رضوان تاغي، ويبلغ من العمر 41 عاما، وهو رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية، حيث صدرت ضده مذكرات قبض دولية في العام الماضي بتهمة الانتماء إلى منظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى الإمارات منتحلاً هوية شخص آخر، وأوضحت أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من الشرطة الهولندية والإنتربول.

وأشار اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى أن المتهم يحمل الجنسية الهولندية، ويعتبر من أخطر المجرمين في هولندا، نظرا إلى خطورة الجرائم المنسوبة إليه، التي تتنوع بين جرائم القتل والاتجار في المخدرات، من خلال رئاسته منظمة تحمل اسم «ملائكة الموت»، وهي كذلك من المنظمات الإجرامية الخطرة في هولندا، لا سيما لانخراطها في مجال تجارة المخدرات، لافتا إلى أن المتهم ارتكب جرائم عدة في أوروبا وأفريقيا، وتمكن من تفادي الأجهزة الأمنية، نظرا إلى لجوئه لانتحال هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن أعين رجال الأمن.

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن السلطات الهولندية طلبت المساعدة في البحث والتحري عن المذكور لاحتمال وجوده في إمارة دبي أو في الدول المجاورة، بينما كانت السلطات الهولندية تواجه صعوبة بالغة في التوصل إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري وجمع المعلومات، مما قاد إلى تحديد مكان إقامة المتهم وإلقاء القبض عليه معترفا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.

وذكر العميد الجلاف أن الصعوبة التي واجهتها السلطات الهولندية في ضبط المتهم قادتها إلى رصد مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو للحصول على معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على المدعو رضوان تاغي لخطورته، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة المتهم إلى السلطات القضائية المعنية في الدولة لاتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المُتبعة في مثل هذه الحالات.