الأمم المتحدة تدعو السلطات اللبنانية للتحقيق في استخدام «القوة المفرطة» ضد المتظاهرين

عنصر أمن يضرب متظاهر سقط أرضا خلال صدامات عنيفة في وسط بيروت. (أرشيفية: الإنترنت).

دعا المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، بيروت للتحقيق في لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المطالبين برحيل الطبقة السياسية.

واندلعت خلال الليلتين الماضيتين مواجهات عنيفة قرب البرلمان في وسط بيروت بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ما أوقع عشرات الإصابات، في مواجهات تُعدّ الأعنف منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية قبل شهرين، وفق «فرانس برس».

وقال كوبيتش على حسابه بموقع «تويتر»: «يظهر العنف والمواجهات في نهاية الأسبوع أن تأجيل الحل السياسي للأزمة الراهنة يخلق أرضاً خصبة للاستفزازات والمناورة السياسية»، مشددا على أن «تحديد هوية المحرضين على العنف، والتحقيق في الحوادث كما في الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الأمنية هو أمر ضروري»، محذرا من انزلاق جميع الجهات إلى «سلوك أكثر عنفاً».

وبدأت المواجهات ليل السبت مع تصدي شرطة مجلس النواب وقوات مكافحة الشغب لمتظاهرين حاولوا دخول شارع يؤدي إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، بالضرب المبرح. وردّ المتظاهرون برشق عناصر الأمن بالحجارة.

وتطورت الصدامات التي استمرت لساعات بين الطرفين. واستقدمت قوات مكافحة الشغب آلية لاطلاق قنابل مسيّلة للدموع، تساقطت كالمطر على المتظاهرين. وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريقهم.

وندّدت الباحثة في منظمة العفو الدولية ديالا حيدر باستخدام قوات الأمن لـ«القوة المفرطة من أجل تفريق متظاهرين سلميين».

وليلة أمس الأحد، عاد المتظاهرون إلى وسط بيروت وتجددت ليلاً المواجهات لساعات عدة. وعمد بعضهم إلى رمي عبوات مياه وحجارة ومفرقعات باتجاه القوى الأمنية التي أطلقت بدورها قنابل مسيلة للدموع بكثافة لتفريقهم.

وأسعف الصليب الأحمر 45 شخصاً في المكان، بينما جرى علاج 28 آخرون في المستشفيات، بينهم مدنيون ورجال أمن، ونجمت معظم الاصابات عن حالات اختناق أو جروح نتيجة رمي الحجارة.