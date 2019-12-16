قطر: المحادثات مع السعودية «كسرت الجمود» في الأزمة الدبلوماسية

صورة مركبة العاهل الملك سلمان و وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد. (أ ف ب)

أعرب وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تفاؤله حيال الأزمة الدبلوماسية في الخليج، مؤكدًا أن المحادثات الجارية مع السعودية «كسرت الجمود» القائم منذ أكثر من سنتين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة والتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة، بحسب «فرانس برس».

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. وقال الوزير القطري الذي زار السعودية أخيرًا، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، بثتها الإثنين، «هناك تقدم. كسرنا الجمود وبدأنا التواصل مع السعوديين».

وتابع: «من وجهة نظرنا في قطر، نود أن نستوعب» مصادر الخلاف، مضيًفا: «نريد أن ندرسها ونقيمها وأن نتطلع إلى الحلول التي يمكن أن تحصننا في المستقبل من أية أزمة محتملة». وتقدمت الدول الأربع بـ13 شرطًا لإعادة العلاقات مع الإمارة الثرية، بينها إغلاق قناة الجزيرة، وخفض العلاقات مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

لكن الوزير القطري شدد على أن الدوحة ليست مستعدة لتغيير علاقتها مع تركيا التي تعتبر قطر، أنها إلى جانب إيران، ساعدتها في تخطي تبعات المقاطعة الاقتصادية للدول الأربع. وأوضح أن «أي دولة فتحت لنا أبوابها وساعدتنا خلال الأزمة، سنبقى ممتنين لها ولن ندير ظهرنا لها أبدًا».

والأسبوع الماضي، انعقدت قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض بغياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لكن الوفد القطري حظي رغم ذلك باستقبال حار لدى وصوله إلى المملكة لحضور الاجتماع السنوي. واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني لدى وصوله إلى المطار في العاصمة السعودية.

لكن رغم ذلك، اتهمت أبوظبي قطر بمحاولة «شق الصف» بين الدول المقاطعة لها. وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في حسابه بـ«تويتر»، السبت: «التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حل أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات».

وتابع: «الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب». وفي الأسابيع الأخيرة، ظهرت بوادر انفراج، إذ شاركت السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج لكرة القدم في قطر هذا الشهر.