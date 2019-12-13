واشنطن تؤيد حق الجزائريين في «التعبير عن آرائهم بشكل سلمي»

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تؤيد حق الجزائريين في «التعبير عن آرائهم بشكل سلمي»، مع ترحيبها بإجراء الانتخابات الرئاسية التي شهدت انتخاب عبدالمجيد تبون، أحد المقربين سابقا من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغن أورتيغاس: «منذ عام والشعب الجزائري يعبر عن تطلعاته ليس فقط في صناديق الاقتراع ولكن في الشوارع أيضا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابعت: «تدعم الولايات المتحدة حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلام (...) نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة».