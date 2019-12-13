الجزائر.. رئيس جديد يمد يده من أجل «حوار جاد».. وحراك رافض نتيجة الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 09:33 مساء
تبون يلوح لأنصاره في الجزائر, الجمعة 13 ديسمبر 2019, (أ ف ب)

تظاهر جزائريون بوسط العاصمة، الجمعة، تعبيرا عن رفضهم رئيس الجمهورية المنتخب عبدالمجيد تبون، الذي مد يده للحراك الرافض نتائج الانتخابات بعدما اتسمت بنسبة مقاطعة قياسية.

وأصبح تبون (74 عاما) رئيسا جديدا للجزائر خلفا لعبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع، إثر فوزه من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، الخميس.

وحسب النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «حصل المرشح عبدالمجيد تبون على نسبة 58.15% من الأصوات»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس المنتخب في أول مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة: «أتوجه مباشرة للحراك المبارك وأمد له يدي لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة».

وأضاف: «مستعد للحوار مع الحراك مباشرة ومع من يختاره الحراك حتى نرفع اللبس بأن نيتنا حسنة، لا يوجد استمرارية لولاية خامسة» ردا على من وصف ترشحه استمرارا لحكم الرئيس المستقيل بوتفليقة.

ووعد تبون بتعديل الدستور في الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية «حتى يشعر الشعب بالصدق»، ومن ثم يعرضه للاستفتاء، بدل تمريره عبر تصويت البرلمان كما فعل بوتفليقة في كل التعديلات التي أجراها.

كما التزم بإعادة النظر في قانون الانتخابات «لفصل السياسة نهائيا عن المال» و«استرجاع نزاهة الدولة ومصداقيتها لدى الشعب».

بينما تفرق المتظاهرون بهدوء قبل المساء.

وكان نفس الحراك رفض مبادرة أولى لبوتفليقة قبل استقالته بتنظيم حوار شامل لإعادة النظر في الدستور، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.

ووعد تبون بتشكيل حكومة يغلب عليها الشباب «الذين صوتوا لي» وبأن ينحاز دائما لهم بالعمل على إدماجهم في الحياة السياسية قبل تسليمهم المشعل.

وقد أمضى تبون حياته موظفا في الدولة وكان دائما مخلصا لبوتفليقة الذي عينه رئيسا للوزراء لفترة وجيزة، قبل أن يصبح منبوذا من النظام.

ويعد أول رئيس من خارج صفوف جيش التحرير الوطني الذي قاد حرب الاستقلال ضد المستعمر الفرنسي (1954-1962).

واتسم الاقتراع الرئاسي بمقاطعة قياسية من الحراك الشعبي الذي دفع بوتفليقة للاستقالة في أبريل بعد 20 عاما في الحكم.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 39.83%، أي ما يقارب عشرة ملايين ناخب من أصل أكثر من 24 مليونا مسجلين في القوائم الانتخابية.

وهي أدنى نسبة مشاركة في كل الانتخابات الرئاسية في تاريخ الجزائر، وهي أقل بعشر نقاط من تلك التي سجلت في الاقتراع السابق وشهدت فوز بوتفليقة لولاية رابعة في 2014.

وردد المتظاهرون «الله أكبر، الانتخاب مزور» و«الله أكبر نحن لم نصوت ورئيسكم لن يحكمنا» في يوم الجمعة الثالث والأربعين على التوالي منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داود أوغلو يطلق حزبا جديدا يعارض «عبادة الشخصية»
دولى
طقطق والورفلي في التشكيلة الأفريقية المثالية بدوري الأبطال والكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - بعيدا عن الموز .. كم تكلفتها!
كاريكاتير
في العدد 212 من جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا.. ولغز «جثث بني...
ليبيا
«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019
ليبيا
بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019
دولى
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النخيل العربي.. أقدم الأشجار المزروعة في العالم على قائمة تراث اليونسكو