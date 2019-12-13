عبد المجيد تبون يفوز برئاسة الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 01:19 مساء

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في الجزائر فوز رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية بنسبة 58 %، اليوم الجمعة،  ليصبح رئيسا من الدورة الأولى.

وحصل تبون على أربعة ملايين و945 ألف صوت، أي بنسبة 58,15 % من الأصوات، في انتخابات قاطعها عدد كبير من الناخبين، إذ بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41.14% وهي أدنى نسبة على الإطلاق تسجّل في انتخابات رئاسية تعدّدية في تاريخ البلاد، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المستقلّة للانتخابات.

ورفض جزائريون المشاركة في هذه الانتخابات وطالبوا بإلغائها منذ أشهر، معتبرين أنها «امتداد لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة».

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