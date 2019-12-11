«فرانس برس»: اجتماع دولي في باريس سعيا لإخراج لبنان من مأزقه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 06:13 مساء

ينعقد في باريس، اجتماع مخصص لمساعدة لبنان على معالجة الأزمة التي تهز البلاد، وذلك عبر حث مسؤوليه السياسيين على الإنصات لاحتجاجات الشارع، وافتتح اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان التي ترأسها فرنسا بالتشارك مع الأمم المتحدة، صباحا، على أن يختتم أعماله بعد الظهر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وأوضح لودريان لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديد جوزيب بوريل أن «هدف الاجتماع حث السلطات اللبنانية على إدراك خطورة الموقف ودعوة الشارع»، حيث يشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بأنها فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وأدت حركة الاحتجاج في 29 أكتوبر إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة تطول وسط استياء المتظاهرين.

وقال لودريان: «إنها حركة احتجاج مستمرة وينبغي الإنصات إليها. سنصوغ نداء قويا»، وتضم مجموعة الدعم بالأخص الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

من جانبها، ستشدد الولايات المتحدة التي تتمثل في الاجتماع بمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، على «الحاجة الملحة بالنسبة إلى المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى تسهيل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ووضع حد لفساد مستشر»، وفق وزارة الخارجية الأميركية.

ويشترط المجتمع الدولي لمنح المساعدة المالية للبنان تنفيذ الإصلاحات، في وقت تتعمق الأزمة الاقتصادية، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الهدف «تحديد الشروط اللازمة والإصلاحات التي لا غنى عنها المتوقعة من جانب السلطات اللبنانية حتى يتمكن المجتمع الدولي من مرافقة لبنان».

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