5 قتلى جراء الهجوم على فندق في مقديشو

أفرد من قوات الأمن الصومالية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الأربعاء، أنّ ثلاثة مدنيين وشرطيين قتلوا في الهجوم الذي شنّه خمسة مسلحين على فندق في العاصمة مقديشو. وقتل المهاجمون الخمسة الذين ينتمون إلى حركة الشباب في الهجوم، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الشرطة، في بيان، إنّ «قوات الأمن أنهت الهجوم الإرهابي على فندق سيل، وأنقذت أكثر من 80 شخصا، بينهم مسؤولون حكوميون ومدنيون من نزلاء الفندق»، متابعا: «عدد القتلى المؤكّد لدينا هو خمسة، وهم عنصران من قوات الأمن وثلاثة مدنيين، كما أصيب تسعة مدنيين آخرين وجنديان بجروح طفيفة».

بينما أعلنت حركة الشباب أمس الثلاثاء، على موقع خاص بها، أنها نفذت عملية «كما هو مخطط لها»، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.