مجموعة الدعم الدولي للبنان تجتمع في باريس الأربعاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 07:17 مساء
متظاهرون في العاصمة اللبنانية بيروت، (أرشيفية: ا ف ب)

تستضيف فرنسا، الأربعاء المقبل، «اجتماع عمل» دولي مخصص لمناقشة تطورات الأوضاع في لبنان ومحاولة إيجاد حلا للأزمة السياسية التي يعاني منها منذ أكتوبر الماضي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيان، إن اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان الذي تتشارك في رئاسته فرنسا والأمم المتحدة، «يجب ان يتيح للمجتمع الدولي الدعوة إلى تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية سريعا، لتتخذ القرارات اللازمة لإنعاش الوضع الاقتصادي وتلبية التطلعات التي يعبر عنها اللبنانيون»، حسب «فرانس برس».

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وأضاف البيان،"إنها مسألة تحديد المطالب والإصلاحات التي لا غنى عنها المتوقعة من جانب السلطات اللبنانية حتى يتمكن المجتمع الدولي من مرافقة لبنان".

وأُجلت المشاورات البرلمانية لاختيار رئيس وزراء جديد، كما أعلنت الرئاسة اللبنانية إلى الإثنين المقبل، وهذا في وقت يستمر فيه الوضع الاقتصادي والمالي للبنان في التدهور، وهو وضع كان في غاية الخطورة، بشكل عميق منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي، حسب «فرانس برس».

ويتوقع البنك الدولي ركودا اقتصاديا في عام 2019 مع انخفاض بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد أن حوالي ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن البطالة، التي تزيد عن 30% بين الشباب ارتفعت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

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