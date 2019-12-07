ارتفاع ضحايا هجوم مسلحين مجهولين وسط بغداد إلى سبعة متظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 01:27 صباحا
عراقيون تظاهروا في ساحة التحرير في بغداد, الجمعة 6 ديسمبر 2019, (أ ف ب)

ارتفع عدد الضحايا بين المتظاهرين في بغداد، الجمعة، بعد مهاجمتهم من قبل مسلحين مجهولين سيطروا على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع، إلى سبعة قتلى، بحسب ما أكدت مصادر أمنية وطبية.

يأتي الهجوم بعدما أعرب المتظاهرون عن قلقهم حيال اعمال عنف الخميس، إثر نزول مؤيدين لفصائل موالية لإيران بمسيرة إلى ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في وسط العاصمة، في استعراض قوة.

وبعد يوم هادئ الجمعة، شهد تجمعات كبيرة في ساحة التحرير بعد انضمام رجال دين وصلوا من مقامات شيعية في البلاد، انفجر الوضع ليلاً.

وأشارت مصادر أمنية وطبية لوكالة «فرانس برس» إلى أن سبعة متظاهرين على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح، لافتين إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، فيما أكد متظاهرون استمرار سماع دوي الرصاص في المنطقة.

مقتل ثلاثة متظاهرين في هجوم لمسلحين مجهولين وسط بغداد

واتهم المتظاهرون مسلحين مجهولين يستقلون شاحنات صغيرة، باستهدافهم لطردهم من مرآب بطوابق عدة كانوا يسيطرون عليه، قرب جسر السنك القريب من ساحة التحرير.

وتمكن هؤلاء المسلحون من السيطرة على المرآب لاحقاً، بحسب متظاهرين ومسعفين في المكان، فيما أفادت قناة التلفزيون الرسمية عن احتراق المرآب بالكامل من قبل «مجهولين».

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، قتل أكثر من 430 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب حوالى 20 ألفاً بجروح، وفقاً لتعداد وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر طبية ومن الشرطة.

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