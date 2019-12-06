السيستاني يطلب إبعاد «التدخل الخارجي» في اختيار رئيس الحكومة العراقية

دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إلى ضرورة اختيار رئيس الحكومة الجديدة بعيداً عن أي تدخل خارجي، في بلد يشهد احتجاجات تندد بالسلطة وبالنفوذ الإيراني في البلاد.

وقال السيستاني، في خطبة الجمعة، التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي: «نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي»، مؤكداً أن المرجعية «ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الأشكال»، وفق ما نقلت «فرانس برس».