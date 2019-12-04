السجن 40 عاما لأحد عناصر حزب الله أدين بالتحضير لاعتداءات في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 08:25 صباحا
عناصر بحزب الله يتابعون خطاب نصرالله في الضاحبة الجنوبية لبيروت، 31 أغسطس 2019، (ا ف ب)

حكم قاض اتّحادي في نيويورك بالسجن 40 عاما على أميركي من أصل لبناني، بعد إدانته في مايو بالتورّط في التحضير لاعتداءات لمصلحة حزب الله.

وقال المدعي الاتحادي في مانهاتن، جيفري بيرمان، في بيان إنّ منظّمة الجهاد الإسلامي التابعة لحزب الله «جنّدت علي كوراني ودرّبته وأرسلته، للتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابيّة في منطقة نيويورك».

وأضاف: «بعد سنوات قضاها في مراقبة البنية التحتية الحيوية للمدينة من مبان فدرالية ومطارات دولية وحتى دور الحضانة، أصبح الآن أوّلَ عميلٍ للمنظمة تتم إدانته بسبب جرائمه في الولايات المتحدة».

وعلى إثر محاكمة استمرت ثمانية أيّام، وجهت إلى كوراني (35 عاما) في مايو ثماني تُهم، بينها المشاركة في مؤامرة بهدف حيازة أسلحة لارتكاب جريمة، وهي تهمة عقوبتها السجن المؤبد.

قصة كوراني
وبحسب التحقيق، وصل كوراني المولود في لبنان إلى الولايات المتحدة العام 2003، ثمّ حصل على الجنسية الأميركية العام 2009، وقد أقدم خصوصًا على جمع معلومات عن الأمن وطريقة العمل في مطارات عدّة في الولايات المتحدة، بينها مطار جون إف كينيدي بنيويورك، وراقب مباني عائدة إلى قوّات الأمن في مانهاتن وبروكلين.

وخضع كوراني وفق المصدر نفسه، لتدريبات عدة داخل معسكرات لحزب الله في لبنان، وكان يتلقى مباشرةً أوامر من عناصر في الحزب الشيعي المدعوم من إيران.

وأوقِفَ رجل ثان يُدعى سامر الدبك الذي يُشتبه أيضاً في انتمائه إلى حزب الله، في 8 يونيو 2017 في ميشيغن، في اليوم نفسه الذي اعتُقِل فيه كوراني. لكن لم يُحدَّد أيّ تاريخ لمحاكمته.

وتُصنّف الولايات المتحدة حزب الله «منظمةً إرهابيّة». ومنذ إنشائه في ثمانينات القرن المنصرم، نُسبت إلى الحزب اعتداءات عدّة، ولا سيّما في فرنسا ولبنان وبلغاريا.

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