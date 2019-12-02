وفاة 13 مزارعا باكستانيا أغلبهم أطفال في حريق بالأردن

مزارع في الحديثة بالأردن، 11 مارس 2018، (ا ف ب)

لقي 13 مزارعا باكستانيا أغلبهم من الأطفال حتفهم إثر حريق اندلع فجر الإثنين في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غرب العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت السلطات.

وينتمي الضحايا لعائلتين باكستانيتين، و«قد تعرضوا لحروق بالغة في الجسم، بينما سادت حالة من الهلع والخوف بين المصابين»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية التي نقلت عن بيان لمديرية الدفاع المدني الأردني.

وأضاف البيان أن «فرق الإطفاء أخمدت الحريق، بينما قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، الذين نقلوا مع الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية»، كما شكلت لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.

ونقلت قناة المملكة الرسمية الأردنية، عن الناطق باسم مديرية الدفاع المدني إياد العمرو، قوله إن «المتوفين هم ثمانية أطفال وأربع نساء ورجل واحد»، مشيرا إلى أن الدلائل الأولية للحريق تشير إلى أن السبب هو «ماس كهربائي».

وأوضح أن الحادث وقع بعد الساعة الثانية من فجر الإثنين. ويعمل آلاف الباكستانيين في مجال الزراعة في الأردن. وغالبا ما تقع حوادث مماثلة في الأردن؛ بسبب لجوء الناس إلى وسائل تدفئة رخيصة وغير آمنة خلال نومهم.