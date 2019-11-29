استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في خان يونس

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شرق خان يونس، وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: «استشهد فهد محمد وليد الأسطل (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خان يونس، كما أصيب أربعة آخرون برصاص الاحتلال»، وفق «فرانس برس».

وحسب شهود عيان، فقد تجمع نحو عشرين فتى وطفلا قرب السياج الحدودي الفاصل عند مخيم «مسيرات العودة» بشرق خان يونس رغم الإعلان عن تأجيل مسيرات العودة.