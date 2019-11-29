رئيس الوزراء العراقي يعلن عزمه تقديم استقالته للبرلمان

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه تقديم طلب استقالته إلى مجلس النواب، بعد ساعات من دعوة المرجعية الشيعية الأعلى في البلاد إلى سحب الثقة من الحكومة.

ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء قوله، اليوم الجمعة: «سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته». وعلى الفور، هتف متظاهرون يتواجدون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في اطار مطالبهم بإسقاط الحكومة وتغيير القادة السياسيين، حسب «فرانس برس».