تشييع جثامين ضحايا جدد في احتجاجات العراق بعد ارتفاع العدد إلى 400 قتيل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 01:16 مساء
عراقي يشيع شقيقه في 29 نوفمبر 2019 غداة مقتله في مدينة النجف (فرانس برس).

أقيمت اليوم الجمعة مراسم تشييع كبيرة في مدينة النجف العراقية لمتظاهرين من بين الـ 16 الذين قتلوا أمس الخميس بعد إحراق مبنى القنصلية الإيرانية في المدينة الواقعة بجنوبي العراق.

وغداة أحد الأيام الاكثر عنفا خلال شهرين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والرافضة للنفوذ الإيراني في البلاد، ساد الهدوء في النجف وكذلك في الناصرية، حيث قتل 25 متظاهرا في المنطقتين، وفقا لمصادر رسمية.

قتل المتظاهرين تم في غضون ساعات قليلة أطلق خلالها الرصاص من قبل قوات أمنية بقيادة ضابط رفيع أرسل من بغداد ثم تم سحب يده من الملف، حسب «فرانس برس».

وفي مدينة النجف التي يزورها ملايين الشيعة بينهم إيرانيون سنويا، حمل مشيعون سبعة نعوش فيما تحدثت مصادر طبية عن مقتل 16 شخصا أمس. ومع سقوط 43 قتيلا الخميس، وحوالى ألف جريح في مختلف المدن، يصل العدد الاجمالي لقتلى الاحتجاجات التي بدأت قبل شهرين، حوالى 400 قتيل، وفقا لحصيلة أعدتها «فرانس برس» استنادا الى مصادر طبية.

رصاص قرب قنصلية إيران
واتخذت الاحتجاجات مساء الأربعاء، منعطفاً جديداً في النجف عندما أطلق مسلحون يرتدون ملابس تقليدية عراقية النار على المتظاهرين بالقرب من القنصلية الإيرانية ومقرات للأحزاب واستمر ذلك على حتى عودة الهدوء عند الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة.

وفي الناصرية الواقعة في جنوب البلاد، واصل محتجون التجمع في وسط المدينة اليوم لتأكيد مطالبهم بإسقاط النظام وتغيير الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل، في بلد يعد بين أكثر البلدان الغنية في العالم فيما يعيش 20 % من سكانه تحت خط الفقر.

وفي ظل خشية سكان المدينة من قيام بغداد بإرسال قوات عسكرية لقمع الاحتجاجات، قطع مسلحون من أبناء العشائر الطريق الرئيسي المؤدي الى العاصمة لحماية المتظاهرين من القمع، حسب شهود عيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا
ليبيا
بالأرقام.. تعرف على «دور المال» في الانتخابات الأميركية
دولى
مفقودون في تركيا يعودون إلى الظهور.. و«العفو الدولية» تدعو إلى «تحقيق سريع»
دولى
منتخب ليبيا يتقدم مركزين عالميا في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
مساعد وزير الخارجية الأميركي: روسيا تنشر «عسكريين نظاميين» بأعداد لافتة في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - كرسي السلطة والوطن!
كاريكاتير
المسماري: مقاتلات سلاح الجو استهدفت «ميليشيات تابعة للوفاق» اقتحمت حقل الفيل
ليبيا
الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل مصطفى محمود المستيري، فنان الزمن الجميل
ثقافة وفن
في مثل هذا اليوم رحل العصامي الاستاذ محمد بن مسعود فشيكة
ثقافة وفن
زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر
ليبيا
600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أشياء تحافظ على صحة الرجل