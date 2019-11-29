توقيف رسام كاريكاتير ينتقد النظام في الجزائر

متظاهرون في العاصمة الجزائر للاعتراض على الانتخابات الرئاسية، 15 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

أعلنت الجمعية الأهلية (اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين) أن القضاء الجزائري أوقف أمس الخميس قيد التحقيق رسام كاريكاتير ينتقد النظام، وطلب السجن لناشط يلقب بالشاعر في حركة الاحتجاج التي تشهدها البلاد.

وقالت الجمعية إنه «تم توقيف الفنان والرسام عبد الحميد أمين المعروف باسم (نيم) من قبل ضباط شرطة بلباس مدني (...) في وهران»، على بعد 350 كلم غرب العاصمة الجزائرية، حسب ما ذكرت «فرانس برس»، اليوم الجمعة.

ولم توضح التهم الموجهة إلى رسام الكاريكاتير الذي نشر مؤخرا على حسابه على «تويتر» أعمالا تنتقد القادة الحاليين للجزائر انتشرت بشكل واسع.

ويبدو في رسم بعنوان «المنتخب» رئيس الأركان أحمد قايد صالح رجل الجزائر القوي حاليا والرئيس الانتقالي عبد القادر بن صلاح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، بشكل موسيقيين يعزفون على جسر سفينة بدأت تغرق.

السجن لشاعر الحراك

من جهة أخرى، طلبت النيابة في العاصمة الجزائرية عقوبة السجن سنتين لمحمد تاجديت الناشط في الاحتجاجات ويلقب بشاعر الحراك من قبل بعض الصحف بسبب قصائده التي يلقيها أمام المسرح الوطني.

وقالت الجمعية إنه متهم بسبب ما ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي استنادا الى المادة 96 من قانون العقوبات.

وتنص هذه المادة على أن «يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (...) كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية».