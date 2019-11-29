ارتفاع عد القتلى في احتجاجات العراق أمس إلى 37 شخصا

عراقيون يحملون نعش أحد قتلى التظاهرات في النجف، 28 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

ارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات بالعراق، أمس الخميس، إلى 37 شخصا، إذ شهدت المدن العراقية مواجهات عنيفة بين المحتجين والأمن، لا سيّما في الناصريّة جنوب البلاد، حيث تحدّى الأهالي حظر التجوّل لتشييع الضحايا.

وأعلنت السلطات المحلّية في الناصرية الحداد ثلاثة أيّام على أرواح الذين سقطوا في المواجهات، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وندّدت المفوّضية العراقيّة لحقوق الإنسان في بيان بـ«الاستخدام المفرط للقوّة»، مسجّلةً سقوط 25 قتيلاً في الناصريّة وقتيلَين في بغداد، إضافةً إلى عشرات الجرحى في أنحاء البلاد. وقال أطبّاء إنّ 10 متظاهرين قُتِلوا بالرّصاص في مدينة النجف المقدّسة لدى الشيعة.

بدأ إطلاق النار منذ الصباح الباكر في الناصريّة، وأدّى الى مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح بحسب مصادر طبّية، عند محاولة القوّات الأمنيّة تفريق التظاهرات. واتّهمت منظّمة العفو الدوليّة القوّات العراقيّة باستخدام العنف المفرط على مدى شهرين، داعية المجتمع الدولي إلى التدخّل لوقف "سفك الدماء".

وأصدر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بيانًا أدان فيه عمليّات القتل، قائلًا «أنصح الحكومة بالاستقالة، وإنْ لم تفعل فهذه بداية نهاية العراق».

المواجهات في الناصرية

وعلى أثر الأحداث الدامية، قرّر رئيس الوزراء إقالة القائد العسكريّ الفريق جميل الشمري بعد ساعات من تعيينه مسؤولاً عسكريًا على الناصريّة التي تشهد منذ أيّام احتجاجات متواصلة.

وشيّع المتظاهرون الغاضبون جثامين الضحايا بعد أن تمكّنوا من إضرام النيران بمقرّ قيادة الشرطة والسيطرة على جسرين رئيسيّين. بعد ذلك، حاصر المتظاهرون المقرّ العسكري الرئيسيّ في وقت انتشر مسلّحون من أبناء القبائل المؤثّرة في المنطقة على طول الطرق السريعة الرئيسية لمنع وصول تعزيزات عسكرية إلى المدينة.

تأتي عمليّة القمع الواسعة التي شهدتها الناصريّة مسقط رئيس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعدَ ساعات من إعلان تشكيل خليّة أزمة عسكريّة في المحافظات الجنوبيّة المنتفضة لإدارة الملفّ الأمني فيها، واستعادة النظام.

تعرف على القصة الكاملة للمواجهات الدامية في جنوب العراق

وتسلّم الفريق جميل الشمري الذي كان قائدًا لعمليّات البصرة خلال تظاهرات صيف 2018 الدامية، مسؤولية الملف الأمني في الناصرية. لكنّ محافظ ذي قار عادل الدخيلي طالب رئيس الوزراء بإبعاد الشمري لإخلاله بأمن المحافظة، كما دعا إلى «تشكيل لجنة تحقيق ومعاقبة كلّ من تسبّب بسقوط دماء أبناء المحافظة».

وفي واحدة من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط، يُطالب المحتجّون منذ الأوّل من أكتوبر بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة. كما يهاجم متظاهرون إيران التي يتّهمونها بدعم الحكومة والطبقة السياسية.

وارتفعت حصيلة الضحايا في هذه التظاهرات منذ أوائل أكتوبر إلى نحو 390 قتيلاً وأكثر من 15 الف جريح، حسب حصيلة أعدّتها «فرانس برس»، بينما لا تُصدر السلطات أرقامًا محدّثة أو دقيقة.