الجيش العراقي: إرسال قيادات عسكرية إلى محافظات الجنوب لضبط الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 09:40 صباحا
متظاهرون عراقيون يحرقون الإطارات في مدينة كربلاء جنوب بغداد، 27 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

أعلن الجيش العراقي، الخميس، أنه أرسل قيادات عسكرية إلى محافظات الجنوب التي تشهد احتجاجات للمساعدة على «ضبط الأمن»، بعد يوم من إضرام متظاهرين مناهضين للحكومة النيران في قنصلية إيران بالنجف، وفق «فرانس برس».

وأفادت قيادة الجيش أنه «تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة السادة المحافظين بهدف ضبط الأمن وفرض القانون.. حسب توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (عادل عبدالمهدي) تقرر تكليف بعض  القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة، لتتولى القيادة والسيطرة على كل الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم».

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