بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي في أبوظبي بمراسم رسمية (صور)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة رسمية، وأجريت له مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن بأبوظبي.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات «وام».

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة نشرتها «وام»: «يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات.. يحل ضيفا عزيزا وكريما بين أهله».

ويجري ولي العهد السعودي مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة حول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية. ومن المتوقع أن يترأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك.