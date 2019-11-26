الدنمارك تعرض قيادة مهمة تدريبية لحلف الأطلسي في العراق اعتبارا من 2021

قالت وزارة الخارجية الدنماركية، في بيان الثلاثاء، إن الدنمارك ستعرض أن تتسلم قيادة مهمة تدريبية غير قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق من كندا اعتبارًا من نهاية العام 2020 وحتى منتصف العام 2022.

وقال وزير الخارجية جيب كوفود: «من خلال هذه المساهمة سنتمكن من بذل جهد أقوى في محاربتنا تنظيم داعش الإرهابي عن طريق تدريب العراقيين»، بحسب «رويترز».

وستقدم الدنمارك العرض خلال قمة لحلف شمال الأطلسي مقرر عقدها في لندن الأسبوع المقبل. وسترسل نحو 213 فردًا للمشاركة في المهمة التي تتولى تدريب قوات الأمن العراقية.