الحريري يرفض تشكيل الحكومة اللبنانية ويدعو إلى تكليف «رئيس جديد» فورا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 03:08 مساء

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، رفضه تشكيل حكومة جديدة في البلاد، مشددا على أن هناك من لا يريد حل الأزمة السياسة ويتعنت في الرفض فقط.

وقال الحريري في بيان اليوم الثلاثاء: « إنني متمسك بقاعدة ليس أنا، بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات... وتعالج الأزمة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور وينتظرها اللبنانيون ويطالبون بها منذ استقالة الحكومة الحالية»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان. 

وأعرب الحريري عن أمله في أن يبادر الرئيس ميشال عون «فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة». 

وقال إنه «بعد 40 يوما على حراك اللبنانيات واللبنانيين، وقرابة الشهر على استقالة الحكومة استجابة لصرختهم العارمة... بات من الواضح أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا... حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنه في مناسبات عدة طوال الأسابيع الماضية.» ودعا إلى ضرورة «تحريك عجلة المعالجات وفتح الباب أمام البدء بالحلول السياسية والاقتصادية الضرورية.

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