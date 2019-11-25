الجيش اللبناني يفتح طرقا بالقوة بعد هجوم لأنصار «حزب الله» على المتظاهرين

متظاهرون يقطعون طريقا مؤديا إلى مدينة طرابلس في شمال لبنان، 25 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

فتح الجيش اللبناني طرقا أغلقها المتظاهرون صباح اليوم الإثنين بعد اعتداءات نفذها مئات الشبان من أنصار «حزب الله» على تجمعات للمحتجين في بيروت، استخدموا فيها الحجارة وتخللتها عمليات تخريب طالت ممتلكات وسيارات.

ودخلت الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان، الإثنين، يومها الأربعين، فيما تبقى الأزمة السياسية دون تغيير، وسط انهيار اقتصادي ومالي، رغم تحذيرات المجتمع الدولي ودعوته للإسراع بتشكيل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين.

وسبق لأنصار حزب الله أن هاجموا خلال الأسابيع الماضية المتظاهرين في وسط العاصمة، لكنها المرة الأولى التي تحصل فيها مواجهة بهذا الحجم، حسب «فرانس برس»، مشيرة إلى أن الحوادث الليلية تركت أثرها على حركة التظاهر اليوم، إذ بدت التظاهرات خجولة رغم الدعوة لإضراب عام، كما أثرت على رد فعل الأجهزة الأمنية التي بدت مصممة على فتح الطرق.

وينتقد المتظاهرون عدم تجاوب المسؤولين مع طلبهم تشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين لوقف الهدر والفساد وإيجاد حلول للأزمات المعيشية.

ووصل قبل منتصف الليل الماضية عشرات الشبان إلى جسر الرينغ، حيث كان متظاهرون يقطعون الطريق، وأطلقوا هتافات مؤيدة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وحليفه رئيس حركة «أمل» رئيس البرلمان نبيه بري.

ورد المتظاهرون بهتافاتهم المعتادة «ثورة سلمية»، كما رددوا النشيد الوطني. لكن التوتر تصاعد عندما بدأ القادمون يطلقون الشتائم ويهددون المتظاهرين أمام كاميرات محطات تلفزيونية محلية بقيت في بث مباشر على مدى أكثر من ثلاث ساعات.

وعلى الأثر، عملت وحدات من الجيش وقوى الأمن على تشكيل درع بشرية للفصل بين الطرفين، لكن الاستفزازات من الجانبين تصاعدت. وألقى المهاجمون الحجارة على العسكريين والمتظاهرين والإعلاميين في المكان. وأفاد الدفاع المدني بنقل عشرة جرحى إلى مستشفيات المنطقة.

ساحة معركة

وفجر الأمس، نجحت القوى الأمنية في تفريق المتجمعين بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع. وأظهرت صور التقطها «فرانس برس» المكان وكأنه ساحة حرب مع حجارة متناثرة في كل مكان. كما أظهرت تقارير إعلامية عشرات السيارات والمحال التجارية التي تعرضت للتكسير والتخريب، مشيرة الى أن المهاجمين حطموها.

وأعلن الجيش في بيان توقيف تسعة أشخاص فجراً في جل الديب شرق بيروت لأنهم «أقدموا على قطع الطرق بواسطة كميات من الزجاج المكسور والزيت المحروق والمازوت». كما أوقف أربعة آخرين لقيامهم بأعمال شغب في منطقة الذوق القريبة، قبل أن يتم إخلاء سبيل ثلاثة منهم.

وانتقد متظاهرون عدم تدخل قوات الأمن والجيش بشكل حاسم لوقف المظاهر الاستفزازية لمناصري حزب الله وحركة أمل، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي عن الحزبين بعد.