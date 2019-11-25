غارات جوية على مدينة الحديدة في اليمن تقتل ثمانية حوثيين

عنصر من القوات الموالية للحكومة اليمنية في الحديدة، 18 نوفمبر 2018 (فرانس برس).

قتل ثمانية من الحوثيين في غارات جوية شنّتها طائرات تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية ضد مواقع بشمال مدينة الحديدة في غربي اليمن، اليوم الإثنين، حسب ما ذكر مصدران لـ«فرانس برس».



وبعد ساعات قليلة من الغارات التي وقعت بعد منتصف الليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين «المتمردين» والقوات الحكومية عند الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة، هي الأولى منذ إقامة نقاط مراقبة أمنية مشتركة قبل نحو شهر.



وتهدد أعمال العنف هذه بانهيار الهدنة الهشة في المدينة المطلة على البحر الأحمر، المنبثقة عن اتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي لتحييد «الحديدة» التي تعتبر شريان الحياة الرئيسي لملايين السكان.



وقال المسؤولان المحليان إن غارات طائرات التحالف التي استهدفت المواقع العسكرية كانت مفاجئة، وشملت أيضا مواقع قرب ميناء الحديدة في جزيرة كمران القريبة. وأدت إلى جرح عدد من المتمردين إلى جانب مقتل ثمانية منهم، وفقا للمسؤولين اللذين فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما.



وصباح اليوم، دارت اشتباكات عنيفة عند الأطراف الجنوبية والشرقية للمدينة الساحلية، استخدم فيها الطرفان المدافع وقذائف الهاون، وفقا لمراسل فرانس برس في الحديدة.



وتمر عبر ميناء الحديدة التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون في 2014، غالبية المواد التجارية والمساعدات الموجهة للسكان في مناطق سيطرة المتمردين.



وتأتي هذه الأحداث بعد تراجع في أعمال العنف بشكل عام في اليمن، مع توقف المتمردين عن قصف السعودية بالصواريخ منذ سبتمبر الماضي، وإعلان المملكة عن قناة مفتوحة معهم للوصول إلى حل سلمي للحرب.



وأوقعت الحرب حوالي 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أن عددا من المسؤولين في المجال الإنساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير، وفقا لـ«فرانس برس».