مصرع شخصين والبحث عن 14 في غرق قارب صيد بالمغرب

قضى شخصان في غرق قارب صيد بحري جنوب المغرب، بينما لا يزال البحث جاريا عن 14 آخرين من طاقمه، حسب بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري، السبت.

وقال البيان إن سفينتين للصيد انتشلتا جثتي شخصين كانا على متن قارب الصيد الصغير، الذي أبحر، الخميس، من ميناء مدينة طانطان (نحو 850 كيلومترا جنوب الرباط)، وفق «فرانس برس».

وأوضح أن عدد البحارة المسجلين ضمن طاقم القارب يبلغ 16 شخصا، وأشار إلى أن القارب غادر الميناء في «ظروف مناخية ملائمة ولم تصدر عن طاقمه أي إشارة استغاثة»، وأن تحقيقا سيتم إجراؤه لتحديد أسباب المأساة. وأضاف البيان أن عملية إنقاذ «واسعة» لا تزال متواصلة للبحث عن المفقودين بواسطة سفينة إنقاذ وسفينتين للصيد، وبمشاركة البحرية الملكية والدرك الملكي.