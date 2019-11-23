مجلس الأمن يتبنى بيانا حول حظر استخدام الأسلحة الكيميائية

اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، 26 فبراير 2019 (فرانس برس)

وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 الجمعة، على بيان يتعلّق بحظر استخدام الأسلحة الكيميائيّة، في توافقٍ لطالما قوّضته الحرب في سورية وقضيّتا سكريبال في بريطانيا وكيم جونغ نام في ماليزيا.

وجاء في البيان الذي تمّ تبنّيه بالإجماع بناءً على مبادرة من بريطانيا، أنّ «المجلس يؤكّد مجدّدًا أنّ استخدام الأسلحة الكيميائيّة هو انتهاك للقانون الدولي»، مدينًا بأشدّ العبارات استخدام الأسلحة الكيميائيّة، وفق «فرانس برس».

وأضاف أنّ «استخدام الأسلحة الكيميائيّة في أيّ مكان وأيّ وقت، من قبل أيّ شخص، تحت أيّ ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويُمثّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليّين»، وأكّد المجلس «قناعته الراسخة بأنّ الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يُحاسبوا».

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وتوفّي كيم جونغ نام الذي كان يُعدّ في الماضي وريثًا محتملاً للسلطة في كوريا الشمالية، بعد تعرّضه لغاز الأعصاب المحظور «في إكس» أثناء انتظاره في مطار كوالالمبور.

وبعد أكثر من عام، أدت قضيّة تسمّم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب نوفيتشوك في مارس 2018 في سالزبوري البريطانيّة، إلى أزمة بين روسيا وبريطانيا.

كما تواجه الغربيّون في السنوات الأخيرة مع روسيا، خصوصًا في مجلس الأمن، على خلفيّة استخدام أسلحة كيميائيّة في سورية.

ووجّه مجلس الأمن الدولي في بيانه دعوة «إلى كلّ الدول» للانضمام إلى اتّفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة التي تنص على تدمير هذه الأسلحة ومنع إنتاجها وتطويرها وتخزينها واستخدامها.

دخلت هذه الاتّفاقيّة التي تعود إلى العام 1993 حيّز التنفيذ في 1997. وانضمّت إليها سورية العام 2013. وقد وقّعتها إسرائيل لكنّها لم تصادق عليها. في المقابل، لم تنضمّ كوريا الشماليّة ومصر وجنوب السودان إلى هذه الاتّفاقيّة.

وأعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتّحدة نيكولا دو ريفيير عن أمله في أن يُتيح تبنّي هذه الاتّفاقيّة، العودة إلى مسار نزع السلاح بالكامل في سورية.

من جهته، شدّد نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي على ضرورة منع مجموعات إرهابيّة من استخدام الأسلحة الكيميائيّة.