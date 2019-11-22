تظاهرة ليلية في الجزائر رفضا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 08:38 صباحا
تظاهرة ليلية في العاصمة الجزائرية رفضا لاجراء الانتخابات، 21 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

نزل مئات الجزائريّين مساء الخميس إلى شوارع الجزائر العاصمة؛ رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 12 ديسمبر، وفق ما أفاد صحافيّون في وكالة فرانس برس.

وهتف نحو 300 شخص «سنحصل على الحرّيّة» و«لن نتراجع»، وذلك للتنديد بتنظيم هذه الانتخابات. وفي وسط المدينة، أطلق سائقون أبواق سيّاراتهم، بينما قرَع متظاهرون على أدوات الطهو، قبل أن تعمد الشرطة إلى تفريق الحشد.

وخلال النهار، وجّه قاض الاتهام إلى 29 شخصًا أوقِفوا مساء اليوم السابق خلال تظاهرة مماثلة بـ«التجمّع غير المصرّح به»، وقد أُطلق سراح 21 منهم موقتا.

ومنذ أسابيع عدّة، يُعبّر المحتجّون خلال تظاهرات أسبوعيّة حاشدة في كلّ أنحاء البلاد، عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسيّة التي يُفترض أن يتمّ خلالها انتخاب خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتهدف هذه الانتخابات في نظر المحتجّين إلى إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال عام 1962 والذي يُطالبون برحيله.

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وخرجت مساء الأربعاء في الجزائر العاصمة تظاهرة ضمّت مئات المعارضين للانتخابات الذين استجابوا لنداءات أطلِقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة الأحد، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم.

من جهته، نظّم المرشّح الرئاسي عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق، تجمّعًا لمؤيّديه في قسنطينة ثالث أكبر مدن البلاد، بحسب ما قال صحافي محلّي لفرانس برس.

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