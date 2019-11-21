إنقاذ 40 مهاجرا قبالة ساحل تونس

مهاجرون تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، 11 أغسطس 2019، (ا ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعي، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، قبالة ساحل مدينة صفاقس في شرق تونس، أثناء محاولتهم التوجه إلى أوروبا خلسة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن بين المهاجرين أربعة تونسيين و36 مهاجرا من جنسيات أفريقية أخرى، وقد أبلغوا السلطات أنهم أبحروا من سواحل صفاقس في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هؤلاء أرادوا التوجه إلى إيطاليا، مشيرةً إلى أن مركبهم كان معطوبا، وقد أعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني. ويخاطر آلاف الشباب التونسي بسبب البطالة وانعدام آفاق العمل، سنويا بعبور البحر المتوسط بصورة غير مشروعة.

اقرأ أيضا: وصول 1350 مهاجرا إلى جزر بحر إيجه اليونانية

وفي يوليو الماضي، انتشل الحرس الوطني 90 مهاجرا أبحروا من السواحل التونسية إلى إيطاليا، بينهم نحو 20 امرأة وثلاثة رضع من دول أفريقيا جنوب الصحراء.