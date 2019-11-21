إنقاذ 40 مهاجرا قبالة ساحل تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 09:10 صباحا
مهاجرون تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، 11 أغسطس 2019، (ا ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعي، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، قبالة ساحل مدينة صفاقس في شرق تونس، أثناء محاولتهم التوجه إلى أوروبا خلسة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن بين المهاجرين أربعة تونسيين و36 مهاجرا من جنسيات أفريقية أخرى، وقد أبلغوا السلطات أنهم أبحروا من سواحل صفاقس في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هؤلاء أرادوا التوجه إلى إيطاليا، مشيرةً إلى أن مركبهم كان معطوبا، وقد أعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني. ويخاطر آلاف الشباب التونسي بسبب البطالة وانعدام آفاق العمل، سنويا بعبور البحر المتوسط بصورة غير مشروعة.

اقرأ أيضا: وصول 1350 مهاجرا إلى جزر بحر إيجه اليونانية

وفي يوليو الماضي، انتشل الحرس الوطني 90 مهاجرا أبحروا من السواحل التونسية إلى إيطاليا، بينهم نحو 20 امرأة وثلاثة رضع من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير
رياضة محلية
تفاصيل جديدة في إقالة بوكيتينو والتعاقد مع مورينيو لتدريب توتنهام
رياضة عالمية
بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة محلية
عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»
ليبيا
طبيب ترامب يوضح حقيقة مرضه بـ«القلب»
دولى
الأمم المتحدة: مؤتمر برئاسة الأردن لـ«شرق أوسط خالٍ من النووي»
عربى
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة
اقتصاد
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما