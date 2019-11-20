الدفاعات الجوية السورية تسقط «أهدافا معادية» جنوب دمشق

مدرعة إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، 19 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

أسقطت الدفاعات الجوية السورية في الساعات الأولى من صباح اليوم «أهدافاً معادية» عدة جنوب دمشق، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، دون إضافة أي تفاصيل أو توجيه أصابع الاتهام.

ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ أطلقت من سورية باتجاه الأراضي المحتلة، ثم شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات عدة قرب دمشق، وفق الوكالة.

وأفاد مراسل لـ«فرانس برس» في دمشق بأنه سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أمس. وقالت «سانا» في خبر عاجل إن «الدفاعات الجوية تسقط عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي».

وصباح الثلاثاء، استهدفت طائرات إسرائيلية مواقع جنوب دمشق، انطلقت منها الصواريخ على إسرائيل، وفق ما أفاد المرصد السوري، الذي أشار إلى أن تلك المواقع تعود «لمجموعات موالية لقوات النظام وقد تكون حزب الله اللبناني أو فصائل فلسطينية». وأعلن الجيش الإسرائيلي صباحا اعتراض نظام الدفاع الجوي «أربعة صواريخ أطلقت من سورية». ولم يصدر أي تعليق منه حول الغارات في سورية.