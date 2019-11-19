سول: الحوثيون يحتجزون ثلاث سفن كورية جنوبية وسعودية

عناصر مسلحة حوثية. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، هوية ثلاث سفن احتجزها المتمردون الحوثيون في اليمن، نهاية الأسبوع الماضي، موضحين أن اثنتين من السفن من كورية جنوبية، والأخرى ترفع العلم السعودي.

وقال المسؤولون إنه تم اعتقال أفراد الطواقم البالغ إجمالي عددهم 16 شخصًا، مشيرين إلى أن السفينة الأولى عبارة عن حفار بحري تابع لشركة كورية جنوبية، تقطره سفينة كورية جنوبية وأخرى ترفع العلم السعودي، وأن عملية الاحتجاز من قبل المتمردين الحوثيين في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر تمت الأحد الماضي، حسب ما نقلت «فرانس برس» عن وزارة الخارجية في سول.

الحادث يأتي في أعقاب تراجع ملحوظ في هجمات الحوثيين على السعودية، وإعلان مسؤول سعودي أن المملكة فتحت «قناة اتصال» معهم.

وتم نقل ما مجموعه 16 شخصًا من أفراد الطواقم، اثنان منهم كوريان جنوبيان، إلى ميناء الصليف حيث يحتجزهم الحوثيون، وفق الوزارة، مضيفة: «جميع مواطنينا (...) بصحة جيدة وفي أمان».

وأرسلت سول السفينة شيونغي، التي تنتشر في مهمة مكافحة القرصنة وكانت ترسو قبالة سواحل عمان، إلى المياه القريبة من مكان الحادث. وأضاف البيان: «نقوم بكل ما في وسعنا للإفراج عن مواطنينا في أقرب وقت».

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا للمتمردين محمد الحوثي إن قواته استولت على سفينة في «حالة اشتباه» قبالة السواحل اليمنية، متابعًا: «يقوم خفر السواحل اليمنية بمهمته في التأكد هل فعلًا تتبع دولة العدوان (السعودية) أم تتبع كوريا الجنوبية».