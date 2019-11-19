إسرائيل تعترض أربعة صواريخ أطلقت من سورية

مراقبو الأمم المتحدة في القنيطرة بمرتفعات الجولان المحتلة، 28 إبريل 2018، (ا ف ب)

أعلن الجيش الاسرائيلي اعتراض أربعة صواريخ أطلقت من سورية، بينما تحدثت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن «دوي انفجارات» سمع قرب المطار.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى نشر الجيش رسالة على تطبيق «واتساب» جاء فيها: «بعدما أطلقت صفارات الإنذار في قرى إسرائيلية في الجولان، اعترض النظام الدفاعي الجوي الإسرائيلي أربعة صواريخ أطلقت من سورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، مؤكدا أن «الصواريخ لم تصب أي هدف في إسرائيل».

وفي دمشق، تحدثت وسائل الإعلام الحكومية في وقت مبكر من الثلاثاء عن «دوي انفجارات سمع في المطار»، دون أن تضيف أي تفاصيل.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 جزءا من الجولان، واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة اسرائيل على الهضبة، حيث يعيش 18 ألف سوري مع نحو 20 ألف مستوطن يهودي.