نتنياهو يرحب بـ«التحول الأميركي» إزاء المستوطنات الإسرائيلية

رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الإثنين، بالتحول في موقف الولايات المتحدة التي «لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير متسقة مع القانون الدولي»، واصفا القرار بأنه «يصحح خطأ تاريخيا»، وفق «فرانس برس».

وقال نتنياهو، في بيان، إن «هذه السياسة تعكس حقيقة تاريخية بأن اليهود ليسوا مستعمرين أجانب في يهودا والسامرة. في الواقع نحن ندعى يهودا لأننا شعب يهودا».

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعيد إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير متسقة مع القانون الدولي، في تحول في السياسة الخارجية لهذا البلد.