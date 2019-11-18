بومبيو: واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الإثنين، أن بلاده «لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير متسقة مع القانون الدولي»، في تحول في السياسة الخارجية لهذا البلد، وفق «فرانس برس».

وقال بومبيو: «بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على ان (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي».

حتى الآن، كانت السياسة الأميركية تعتمد، نظريا على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في العام 1978، يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.