بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 11:45 صباحا
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت جريدة لبنانية عن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، قوله إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البلاد.

ونسبت جريدة «الجمهورية» إلى بري قوله «البلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها». كانت جريدة «النهار» نقلت عن بري تشبيهه لوضع الشعب اللبناني بركاب السفينة الغارقة تيتانيك.

وتفاقمت الأزمة السياسية في لبنان الأحد بعد انسحاب مرشح رئيسي لتولي رئاسة الوزراء مما يقلص فرص تشكيل حكومة تحتاجها البلاد بشدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة. وسحب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي في وقت متأخر السبت اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية قائلا إن «من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين».

اقرأ أيضا: شهر على بدء تظاهرات لبنان ولا بوادر لحل سياسي قريب

وكان الصفدي أول مرشح بدا أنه يحظى ببعض الإجماع بين الأحزاب والطوائف اللبنانية منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر تحت ضغط احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وتعهد لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990، بتنفيذ إصلاحات عاجلة على أمل إقناع المانحين بتقديم نحو 11 مليار دولار تعهدوا بها العام الماضي.

وتسببت الأزمة في إبقاء البنوك مغلقة معظم أيام الشهر الماضي. وفرضت البنوك قيودا على التحويلات للخارج وسحب الإيداعات الدولارية وأدت إلى تراجع سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصادر سياسية أن حزب الله وحركة أمل اتفقا على دعم الصفدي بعد اجتماع مع الحريري ولكن لم يقر أي حزب سياسي بعد ذلك رسميا ترشحه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف عن العلاقة بين الرياضة والنمو الاقتصادي