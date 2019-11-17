السيسي يصل إلى برلين للمشاركة فى اجتماعات «العشرين وأفريقيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 06:40 مساء
استقبال الرئيس المصري عقب وصوله لمطار برلين. (الإنترنت)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة «العشرين وأفريقيا»، بحسب بيان للناطق باسم الرئاسة على صفحته الرسمية بالفيسبوك.

ومبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف الي دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وأشار الناطق باسم الرئاسة إلى أن زيارة السيسي لألمانيا ستتضمن كذلك «نشاطاً مكثفاً على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

كما سيلتقي الرئيس المصري مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات الصناعية الألمانية، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.

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